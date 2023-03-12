Мгебришвили (Мгебришвили) Русудан Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1918
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918
Бракосочетание
1937
г. Тбилиси
Рождение ребёнка
21.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арчиян Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
03.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арчиян Михаил Сергеевич
г. Тбилиси