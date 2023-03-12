Мгебришвили (Мгебришвили) Русудан Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мгебришвили (Мгебришвили) Русудан Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1918

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918

Отец: Мгебришвили Георгий Яковлевич

Мать: Мгебришвили Вера Васильевна

Бракосочетание
1937

Муж: Арчиян Михаил Сергеевич

г. Тбилиси
Рождение ребёнка
21.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арчиян Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
03.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арчиян Михаил Сергеевич

г. Тбилиси
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