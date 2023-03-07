Ерышева (Михеева) Акулина
Место рождения
Дата рождения11.06.1816
Дата смерти10.12.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Михеевъ Кузьма
Мать: Михеева Устинья
Сын: Ерышевъ Николай
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Дочь: Ерышевъ Варнава
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Сын: Ерышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Дочь: Ерышева Ирина Мавра
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Сын: Ерышевъ Андрей
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Сын: Ерышевъ Петръ
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Дочь: Рогалева Марія
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Дочь: Кокушкина Ирина
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Сын: Ерышевъ Сидоръ
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Сын: Ерышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Дочь: Ерышева Ольга
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Сын: Ерышевъ Гаврила
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Дочь: Ерышева Ирина
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Сын: Ерышевъ Денисъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Сын: Ерышевъ Федоръ
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Дочь: Ерышева Агафья
Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ
Муж: Ерышевъ Федоръ