Ерышева (Михеева) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева (Михеева) Акулина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.06.1816

Дата смерти

10.12.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1816

Отец: Михеевъ Кузьма

Мать: Михеева Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ерышевъ Николай

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
13.06.1833

Дочь: Ерышевъ Варнава

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
01.09.1835

Сын: Ерышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
?.05.1838

Дочь: Ерышева Ирина Мавра

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
14.10.1839

Сын: Ерышевъ Андрей

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
20.12.1841

Сын: Ерышевъ Петръ

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
01.04.1844

Дочь: Рогалева Марія

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
03.05.1846

Дочь: Кокушкина Ирина

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
07.05.1848

Сын: Ерышевъ Сидоръ

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ерышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
08.07.1850

Дочь: Ерышева Ольга

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
21.03.1852

Сын: Ерышевъ Гаврила

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
13.04.1853

Дочь: Ерышева Ирина

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
02.10.1854

Сын: Ерышевъ Денисъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
08.11.1856

Сын: Ерышевъ Федоръ

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
01.04.1859

Дочь: Ерышева Агафья

Отец ребёнка: Ерышевъ Федоръ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерышевъ Федоръ

Смерть
10.12.1868
Александровка
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