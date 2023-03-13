Ерышевъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышевъ Николай

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ерышевъ Федоръ

Мать: Ерышева Акулина

Александровка
Рождение ребёнка
06.07.1873

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Ерышева Ульяна (Улита) Федорова

Александровка
Рождение ребёнка
01.06.1875

Сын: Ерышевъ Устинъ

Мать ребёнка: Ерышева Ульяна (Улита) Федорова

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерышева Ульяна (Улита) Федорова

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