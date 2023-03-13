Ерышевъ Николай
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ерышевъ Федоръ
Мать: Ерышева Акулина
Александровка
Рождение ребёнка
06.07.1873
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Ерышева Ульяна (Улита) Федорова
Александровка
Рождение ребёнка
01.06.1875
Сын: Ерышевъ Устинъ
Мать ребёнка: Ерышева Ульяна (Улита) Федорова
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно