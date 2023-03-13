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Ерышевъ Петръ
Ерышевъ Петръ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
20.12.1841
Пол
Мужской
Отец
Ерышевъ Федоръ
1809 г.р.
Мать
Ерышева (Михеева) Акулина
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1841
Отец:
Ерышевъ Федоръ
Мать:
Ерышева Акулина
Александровка
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