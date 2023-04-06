Михеева (Обжорина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Обжорина) Устинья

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Место рождения

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1791

Дата смерти

Между 1821 и 1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Обжоринъ Сидоръ

Мать: Обжорина Ульяна

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1816

Дочь: Ерышева Акулина

Отец ребёнка: Михеевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1820

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Михеевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Михеевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеевъ Кузьма

Смерть
Между 1821 и 1833
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