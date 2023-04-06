Михеева (Обжорина) Устинья
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиМежду 1821 и 1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Обжоринъ Сидоръ
Мать: Обжорина Ульяна
Рождение ребёнка
11.06.1816
Дочь: Ерышева Акулина
Отец ребёнка: Михеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
12.03.1820
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Михеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Михеевъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеевъ Кузьма
Смерть
Между 1821 и 1833