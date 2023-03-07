Обжоринъ Сидоръ
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Обжоринъ Тимофей
Мать: Обжорина Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Цыганова Салманида
Мать ребёнка: Обжорина Ульяна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кувшинова Анна
Мать ребёнка: Обжорина Ульяна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Обжоринъ Пантелей
Мать ребёнка: Обжорина Ульяна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Михеева Устинья
Мать ребёнка: Обжорина Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обжорина Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обжорина Василиса
Смерть
1828
Александровка