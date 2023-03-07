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Обжоринъ Сидоръ

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Место рождения

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1757

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Обжоринъ Тимофей

Мать: Обжорина Анна Гаврилова

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Цыганова Салманида

Мать ребёнка: Обжорина Ульяна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кувшинова Анна

Мать ребёнка: Обжорина Ульяна

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Обжоринъ Пантелей

Мать ребёнка: Обжорина Ульяна

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Михеева Устинья

Мать ребёнка: Обжорина Ульяна

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обжорина Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обжорина Василиса

Смерть
1828
Александровка
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