(Некрасова) Дарья Степанова
Место рождения
Дата рождения19.03.1792
Дата смерти19.05.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1792
Бракосочетание
07.01.1817
Рождение ребёнка
24.03.1820
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
13.08.1821
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
18.04.1823
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1824
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
27.06.1828
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
06.03.1831
Сын: Некрасов Василий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.05.1865
Причина смерти: от старости