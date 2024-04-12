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(Некрасова) Дарья Степанова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.03.1792

Дата смерти

19.05.1865

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1792

Отец: Некрасов Степан Лаврентьевич

Мать: Некрасова Пелагея Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.01.1817

Муж: Некрасов Петр Васильев

Рождение ребёнка
24.03.1820

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1821

Сын: Некрасов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1823

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1824

Сын: Некрасов Павел Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1828

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1831

Сын: Некрасов Василий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.05.1865
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от старости
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