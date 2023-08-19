Некрасов Степан Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1759
Дата смерти22.09.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1759
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
19.03.1792
Дочь: Дарья Степанова
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.09.1833