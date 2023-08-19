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Некрасов Степан Лаврентьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.12.1759

Дата смерти

22.09.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1759

Отец: Некрасов Лаврентий Сергеевич

Мать: Некрасова Анна Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1792

Дочь: Дарья Степанова

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Пелагея Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.09.1833