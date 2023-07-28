Некрасова (-) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Анна Григорьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

06.04.1809

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1759

Сын: Некрасов Степан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Некрасов Петр Лаврентьев

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Авдотья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Аграфена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Некрасов Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марфа Лаврентьевна

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Лаврентий Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.04.1809