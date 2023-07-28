Некрасова (-) Анна Григорьева
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти06.04.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1759
Сын: Некрасов Степан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Авдотья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Аграфена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Некрасов Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марфа Лаврентьевна
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1809