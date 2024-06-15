Некрасов Петр Васильев 25.11.1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Петр Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.11.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1793

Отец: Некрасов Василий Тимофеев

Мать: Некрасова (Дьяконова) Анна Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.01.1817

Жена: (Некрасова) Дарья Степанова

Рождение ребёнка
24.03.1820

Сын: Некрасов Иван Петрович

Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1821

Сын: Некрасов Андрей Петрович

Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1823

Дочь: (Некрасова) Ирина Петровна

Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1824

Сын: Некрасов Павел Петрович

Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1828

Дочь: (Некрасова) Марфа Петровна

Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1831

Сын: Некрасов Василий Петрович

Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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