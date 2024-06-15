Некрасов Петр Васильев
Место рождения
Дата рождения25.11.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1793
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1817
Рождение ребёнка
24.03.1820
Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова
Рождение ребёнка
13.08.1821
Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова
Рождение ребёнка
18.04.1823
Дочь: (Некрасова) Ирина Петровна
Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1824
Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова
Рождение ребёнка
27.06.1828
Дочь: (Некрасова) Марфа Петровна
Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова
Рождение ребёнка
06.03.1831
Сын: Некрасов Василий Петрович
Мать ребёнка: (Некрасова) Дарья Степанова
Смерть
Неизвестно