Валеев Хамит Абделхак Улы 25.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Валеев Хамит Абделхак Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1926

Дата смерти

1

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1
Рождение
25.03.1926

Отец: Валеев Абделхак Салахович

Мать: Валеева (Валеева) Нәймә (Нагимя) Салих Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы

Рождение ребёнка
04.05.1957

Дочь: Шамсутдинова (Валиева) Сөюмбикә Хамитовна

Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы

Рождение ребёнка
1960

Сын: Валиев Азат Хамитович

Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы

Рождение ребёнка
1963

Сын: Валиев Марат Хамитович

Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Валиева (Валиева) Нурсинә Хамитовна

Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы

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