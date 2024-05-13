Валеев Хамит Абделхак Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1926
Дата смерти1
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1
Рождение
25.03.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1957
Дочь: Шамсутдинова (Валиева) Сөюмбикә Хамитовна
Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы
Рождение ребёнка
1963
Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Валиева (Валиева) Нурсинә Хамитовна
Мать ребёнка: Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы