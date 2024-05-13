Валеев Абделхак Салахович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Валеев Салахетдин
Мать: Гаделниса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1926
Сын: Валеев Хамит Абделхак Улы
Мать ребёнка: Валеева (Валеева) Нәймә (Нагимя) Салих Кызы
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
12.01.1939
Смерть
Неизвестно