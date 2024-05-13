Валеев Абделхак Салахович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Валеев Абделхак Салахович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Валеев Салахетдин

Мать: Гаделниса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева (Валеева) Нәймә (Нагимя) Салих Кызы

Рождение ребёнка
25.03.1926

Сын: Валеев Хамит Абделхак Улы

Мать ребёнка: Валеева (Валеева) Нәймә (Нагимя) Салих Кызы

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Валеева) Нәймә (Нагимя) Салих Кызы

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Валеева) Нәймә (Нагимя) Салих Кызы

Рождение ребёнка
12.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Валеева) Нәймә (Нагимя) Салих Кызы

Смерть
Неизвестно

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