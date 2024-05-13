Валеева (Валеева) Нәймә (Нагимя) Салих Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Салих
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1926
Сын: Валеев Хамит Абделхак Улы
Отец ребёнка: Валеев Абделхак Салахович
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
12.01.1939
Смерть
Неизвестно