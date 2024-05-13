Валеева (Валеева) Нәймә (Нагимя) Салих Кызы 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Валеева (Валеева) Нәймә (Нагимя) Салих Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Салих

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Абделхак Салахович

Рождение ребёнка
25.03.1926

Сын: Валеев Хамит Абделхак Улы

Отец ребёнка: Валеев Абделхак Салахович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Абделхак Салахович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Абделхак Салахович

Рождение ребёнка
12.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Абделхак Салахович

Смерть
Неизвестно

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