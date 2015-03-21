Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1927
Дата смерти21.03.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1957
Дочь: Шамсутдинова (Валиева) Сөюмбикә Хамитовна
Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы
Рождение ребёнка
1963
Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Валиева (Валиева) Нурсинә Хамитовна
Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы
Смерть
21.03.2015