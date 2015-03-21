Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы 20.03.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Валеева (Халиуллова) Шафикә Тагир Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1927

Дата смерти

21.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1927

Отец: Халиуллов Тагир

Мать: Халиуллова (Халиуллова) Шакирә Алиулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Хамит Абделхак Улы

Рождение ребёнка
04.05.1957

Дочь: Шамсутдинова (Валиева) Сөюмбикә Хамитовна

Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы

Рождение ребёнка
1960

Сын: Валиев Азат Хамитович

Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы

Рождение ребёнка
1963

Сын: Валиев Марат Хамитович

Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Валиева (Валиева) Нурсинә Хамитовна

Отец ребёнка: Валеев Хамит Абделхак Улы

Смерть
21.03.2015

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