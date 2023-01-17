Зюзина (Идлис) Зина Моисеевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1924
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1924
Отец: Идлис Михаил Борисович
Мать: Идлис Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
06.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зюзин Эрлен Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.1950
Отец ребёнка: Зюзин Эрлен Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
посёлок Лупче-Савино, Кандалакша, Мурманская область, Россия
Смерть
2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния