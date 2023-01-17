Зюзина (Идлис) Зина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюзина (Идлис) Зина Моисеевна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

19.01.1924

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1924

Отец: Идлис Михаил Борисович

Мать: Идлис Любовь Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зюзин Эрлен Николаевич

Рождение ребёнка
18.07.1950

Сын: Зюзин Сергей Эрленович

Отец ребёнка: Зюзин Эрлен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюзин Эрлен Николаевич

посёлок Лупче-Савино, Кандалакша, Мурманская область, Россия
Смерть
2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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