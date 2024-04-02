Кузнецова (Зюзина) Татьяна Эрленовна
Место рождения
Дата рождения06.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1947
Отец: Зюзин Эрлен Николаевич
Мать: Зюзина Зина Моисеевна
Рождение ребёнка
19.10.1981
Сын: Кузнецов Павел Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно