Кузнецова (Зюзина) Татьяна Эрленовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Зюзина) Татьяна Эрленовна

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Место рождения

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Дата рождения

06.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1947

Отец: Зюзин Эрлен Николаевич

Мать: Зюзина Зина Моисеевна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
19.10.1981

Сын: Кузнецов Павел Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Дмитриевич

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