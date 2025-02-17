Кузнецов Александр Дмитриевич
мужской, родился 27.08.1952
ОтецКузнецов ДмитрийНеизвестно г.р.
МатьКузнецова ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецов Павел Александрович19.10.1981 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1952
Отец: Кузнецов Дмитрий
Мать: Кузнецова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1981
Сын: Кузнецов Павел Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности