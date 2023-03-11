Кузнецов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1981

Сын: Кузнецов Павел Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Эрленовна

Рождение ребёнка
03.04.1987

Дочь: Кузнецова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Эрленовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Татьяна Эрленовна

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