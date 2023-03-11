Кузнецов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1981
Сын: Кузнецов Павел Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Эрленовна
Рождение ребёнка
03.04.1987
Дочь: Кузнецова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Эрленовна
Бракосочетание
Неизвестно