Идлис (Бакман) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идлис (Бакман) Любовь Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

09.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бакман Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1924

Дочь: Зюзина Зина Моисеевна

Отец ребёнка: Идлис Михаил Борисович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.11.1928

Сын: Идлис Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Идлис Михаил Борисович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идлис Михаил Борисович

Смерть
09.01.1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Атеросклеротический кардиосклероз
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