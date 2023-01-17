Идлис (Бакман) Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти09.01.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Бакман Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1924
Дочь: Зюзина Зина Моисеевна
Отец ребёнка: Идлис Михаил Борисович
Рождение ребёнка
22.11.1928
Отец ребёнка: Идлис Михаил Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Атеросклеротический кардиосклероз