Рогов Илья Алексеев
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Рогов Алексей Иванов
Мать: Агрипина Михайлова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
22.01.1901
Жена: Рогова Устинья Иванова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1905
Сын: Рогов Георгий Ильин
Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1907
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1910
Дочь: Александра Ильина
Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1911
Сын: Рогов Филипп Ильин
Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1914
Сын: Рогов Владимир Ильич
Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Смерть
Неизвестно