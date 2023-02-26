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Рогов Илья Алексеев

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Рогов Алексей Иванов

Мать: Агрипина Михайлова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
22.01.1901

Жена: Рогова Устинья Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1905

Сын: Рогов Георгий Ильин

Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1907

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1910

Дочь: Александра Ильина

Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1911

Сын: Рогов Филипп Ильин

Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1914

Сын: Рогов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Рогов Александр Ильич

Мать ребёнка: Рогова Устинья Иванова

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Смерть
Неизвестно
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