Агрипина Михайлова
Место рождениясельцо Кулешовка Калужской губ.
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Кулешовка Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Отец ребёнка: Рогов Алексей Иванов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Рогов Илья Алексеев
Отец ребёнка: Рогов Алексей Иванов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Рогов Алексей Иванов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогов Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно