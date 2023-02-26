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Агрипина Михайлова

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Место рождения

сельцо Кулешовка Калужской губ.

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Кулешовка Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Рогов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Рогов Алексей Иванов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Рогов Илья Алексеев

Отец ребёнка: Рогов Алексей Иванов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Рогов Алексей Иванов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно
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