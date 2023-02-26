Рогов Алексей Иванов
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения14.03.1843
Дата смерти20.01.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1843
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Рогов Илья Алексеев
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Михайлова
Смерть
20.01.1903
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки