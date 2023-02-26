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Рогов Алексей Иванов

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

14.03.1843

Дата смерти

20.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1843

Отец: Рогов-Илюшин Иван Ефимов

Мать: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Рогов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Рогов Илья Алексеев

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Михайлова

Смерть
20.01.1903
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки
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