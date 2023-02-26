Рогов-Илюшин Иван Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смерти?.08.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Рогов Прохор Иванов
Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.09.1834
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
22.08.1836
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1839
Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1843
Сын: Рогов Алексей Иванов
Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
08.10.1845
Сын: Рогов Яков Иванов
Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1848
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1850
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
?.08.1890
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.