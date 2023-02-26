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Рогов-Илюшин Иван Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

?.08.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Рогов Прохор Иванов

Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.09.1834

Жена: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
22.08.1836

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1839

Сын: Рогов-Илюшин Иван Иванов

Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1843

Сын: Рогов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
08.10.1845

Сын: Рогов Яков Иванов

Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1848

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1850

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Рогова-Илюшина Екатерина Ефимова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
?.08.1890
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
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