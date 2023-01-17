Рогова (Жирякова) Устинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова (Жирякова) Устинья Иванова

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
22.01.1901

Муж: Рогов Илья Алексеев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1905

Сын: Рогов Георгий Ильин

Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1907

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1910

Дочь: Александра Ильина

Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1911

Сын: Рогов Филипп Ильин

Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1914

Сын: Рогов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Рогов Александр Ильич

Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Смерть
Неизвестно
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