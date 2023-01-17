Рогова (Жирякова) Устинья Иванова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1901
Муж: Рогов Илья Алексеев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1905
Сын: Рогов Георгий Ильин
Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1907
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1910
Дочь: Александра Ильина
Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1911
Сын: Рогов Филипп Ильин
Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1914
Сын: Рогов Владимир Ильич
Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Рогов Илья Алексеев
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Смерть
Неизвестно