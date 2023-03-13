Киселевъ Григорий
Место рожденияКозьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Дата рождения1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Киселевъ Илья
Мать: не указана
Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1744
Сын: Киселевъ Яковъ
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Григорьева
Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1752
Сын: Киселевъ Афонасий
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Григорьева
Козьи ноги
Рождение ребёнка
1755
Сын: Киселевъ Иванъ
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Киселевъ Дормедонтъ
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно