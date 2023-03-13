Киселевъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Григорий

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Место рождения

Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда

Дата рождения

1719

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Киселевъ Илья

Мать: не указана

Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Киселевъ Яковъ

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Григорьева

Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1752

Сын: Киселевъ Афонасий

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Григорьева

Козьи ноги
Рождение ребёнка
1755

Сын: Киселевъ Иванъ

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Киселевъ Дормедонтъ

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Авдотья Григорьева

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