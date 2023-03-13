Киселевъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Киселевъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Киселевъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1719

Сын: Киселевъ Григорий

Мать ребёнка: не указана

Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1733

Сын: Киселевъ Петръ

Мать ребёнка: не указана

Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1739

Сын: Киселевъ Борисъ

Мать ребёнка: не указана

Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Кузовенкова Варвара Ильина

Мать ребёнка: не указана

Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1753
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