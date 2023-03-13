Киселевъ Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Киселевъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Киселевъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1719
Сын: Киселевъ Григорий
Мать ребёнка: не указана
Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1733
Сын: Киселевъ Петръ
Мать ребёнка: не указана
Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1739
Сын: Киселевъ Борисъ
Мать ребёнка: не указана
Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Кузовенкова Варвара Ильина
Мать ребёнка: не указана
Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1753