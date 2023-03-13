Киселевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Иванъ

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Место рождения

Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Киселевъ Илья

Мать: не указана

Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Киселевъ Петръ

Мать ребёнка: Киселева Олена Иванова

Козьи ноги
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Киселева Олена Иванова

Козьи ноги
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Олена Иванова

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