Киселевъ Иванъ
Место рожденияКозьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Киселевъ Илья
Мать: не указана
Козьихъ ногъ, Алаторскаго уезда
Рождение ребёнка
1744
Сын: Киселевъ Петръ
Мать ребёнка: Киселева Олена Иванова
Козьи ноги
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Киселева Олена Иванова
Козьи ноги
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Олена Иванова