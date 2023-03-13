Киселевъ Афонасий
Место рожденияКозьи ноги
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Киселевъ Григорий
Козьи ноги
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кисилевъ Емельянъ
Мать ребёнка: Кисилева Ирина
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кисилевъ Григорий
Мать ребёнка: Кисилева Ирина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кисилевъ Мокей
Мать ребёнка: Кисилева Ирина
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кисилевъ Феофанъ
Мать ребёнка: Кисилева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кисилева Ирина