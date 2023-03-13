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Киселевъ Афонасий

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Место рождения

Козьи ноги

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Киселевъ Григорий

Мать: Киселева Авдотья Григорьева

Козьи ноги
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кисилевъ Емельянъ

Мать ребёнка: Кисилева Ирина

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кисилевъ Григорий

Мать ребёнка: Кисилева Ирина

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кисилевъ Мокей

Мать ребёнка: Кисилева Ирина

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кисилевъ Феофанъ

Мать ребёнка: Кисилева Ирина

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисилева Ирина

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