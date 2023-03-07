Киселевъ Дормедонтъ
Место рождения
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Киселевъ Григорий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кисилевъ Кузьма
Мать ребёнка: Кисилева Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кисилева Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кисилевъ Ефимъ
Мать ребёнка: Кисилева Настасья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно