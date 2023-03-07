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Киселевъ Дормедонтъ

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Место рождения

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Киселевъ Григорий

Мать: Киселева Авдотья Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кисилевъ Кузьма

Мать ребёнка: Кисилева Настасья Васильева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кисилева Настасья Васильева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кисилевъ Ефимъ

Мать ребёнка: Кисилева Настасья Васильева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисилева Настасья Васильева

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