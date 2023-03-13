Кисилева Настасья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кисилевъ Кузьма
Отец ребёнка: Киселевъ Дормедонтъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Киселевъ Дормедонтъ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кисилевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Киселевъ Дормедонтъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Дормедонтъ