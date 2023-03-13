Кисилева Настасья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисилева Настасья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кисилевъ Кузьма

Отец ребёнка: Киселевъ Дормедонтъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Киселевъ Дормедонтъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кисилевъ Ефимъ

Отец ребёнка: Киселевъ Дормедонтъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Дормедонтъ

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