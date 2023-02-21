Чамина Клавдия Константиновна
Место рождениядеревня Тальцево
Дата рождения1899
Дата смерти04.09.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Тальцево
Рождение ребёнка
06.12.1929
Дочь: Минкина Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Чамин Степан Владимирович
деревня Тальцево
Смерть
04.09.1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния