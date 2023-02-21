Чамина Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чамина Клавдия Константиновна

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Место рождения

деревня Тальцево

Дата рождения

1899

Дата смерти

04.09.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Тальцево
Рождение ребёнка
06.12.1929

Дочь: Минкина Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Чамин Степан Владимирович

деревня Тальцево
Смерть
04.09.1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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