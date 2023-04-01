Константинова ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1898
Сын: Евтихьев Федор Константинович
Отец ребёнка: Константинов Константин
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Чамина Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Константинов Константин
деревня Тальцево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Мария Константиновна
Отец ребёнка: Константинов Константин
Смерть
Неизвестно