Константинова ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова ??

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1898

Сын: Евтихьев Федор Константинович

Отец ребёнка: Константинов Константин

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Чамина Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Константинов Константин

деревня Тальцево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Мария Константиновна

Отец ребёнка: Константинов Константин

Смерть
Неизвестно
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