Евтихиев Константин Евтихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1898
Сын: Евтихьев Федор Константинович
Мать ребёнка: Евтихиева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Чамина Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Евтихиева Анастасия Петровна
деревня Тальцево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Мария Константиновна
Мать ребёнка: Евтихиева Анастасия Петровна
Путешествие
Неизвестно
Смерть
1914