Евтихиев Константин Евтихиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтихиев Константин Евтихиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1898

Сын: Евтихьев Федор Константинович

Мать ребёнка: Евтихиева Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Чамина Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Евтихиева Анастасия Петровна

деревня Тальцево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Мария Константиновна

Мать ребёнка: Евтихиева Анастасия Петровна

Путешествие
Неизвестно
Смерть
1914
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