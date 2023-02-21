(Пахомова) Наталья Евгеньевна
Место рожденияЗемун, Югославия
Дата рождения23.08.1923
Дата смерти25.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1923
Отец: Пахомов Евгений Павлович
Мать: Мария Михайловна
Земун, Югославия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1992
Auckland New Zealand
Окленд, Новая Зеландия
Похороны
Неизвестно
Papakura Cemetery, Papakura, Auckland, New Zealand
Кладбище Папакура, Окленд, Новая Зеландия