(Пахомова) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пахомова) Наталья Евгеньевна

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Место рождения

Земун, Югославия

Дата рождения

23.08.1923

Дата смерти

25.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1923

Отец: Пахомов Евгений Павлович

Мать: Мария Михайловна

Земун, Югославия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Venetz Richard Richardus

Смерть
25.03.1992
Auckland New Zealand
Окленд, Новая Зеландия
Похороны
Неизвестно
Papakura Cemetery, Papakura, Auckland, New Zealand
Кладбище Папакура, Окленд, Новая Зеландия
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