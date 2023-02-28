(фон Штемпель) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(фон Штемпель) Мария Михайловна

(фон Штемпель) Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

13.02.1895

Дата смерти

03.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1895

Отец: Фон Штемпель Михаил Иванович

Мать: Фон Штемпель Елисавета Федотовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
30.01.1921

Муж: Пахомов Евгений Павлович

Земун, Югославия
Земун, Югославия
Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Пахомов Евгений Павлович

Земун, Югославия
Смерть
03.10.1977
Окленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия
Похороны
Неизвестно
Papakura Cemetery, Papakura, Auckland, New Zealand
Кладбище Папакура, Окленд, Новая Зеландия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close