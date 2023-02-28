(фон Штемпель) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.02.1895
Дата смерти03.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1895
Бракосочетание
30.01.1921
Земун, Югославия
Земун, Югославия
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Пахомов Евгений Павлович
Земун, Югославия
Смерть
03.10.1977
Окленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия
Похороны
Неизвестно
Papakura Cemetery, Papakura, Auckland, New Zealand
Кладбище Папакура, Окленд, Новая Зеландия