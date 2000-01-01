Venetz Richard Richardus — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Venetz Richard Richardus

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1924

Дата смерти

29.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1924

Отец: Venetz Joseph

Мать: Venetz Adele

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Евгеньевна

Смерть
29.07.1992
Auckland New Zealand
Окленд, Новая Зеландия
Похороны
Неизвестно
Papakura Cemetery, Papakura, Auckland, New Zealand
Кладбище Папакура, Окленд, Новая Зеландия
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