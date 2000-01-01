Venetz Richard Richardus
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1924
Дата смерти29.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1924
Отец: Venetz Joseph
Мать: Venetz Adele
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Евгеньевна
Смерть
29.07.1992
Auckland New Zealand
Окленд, Новая Зеландия
Похороны
Неизвестно
Papakura Cemetery, Papakura, Auckland, New Zealand
Кладбище Папакура, Окленд, Новая Зеландия