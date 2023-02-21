Venetz (Amacker) Adele
Место рожденияSchweiz
Дата рождения1899
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Schweiz
Бракосочетание
1918
Муж: Venetz Joseph
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Muller Elvira
Отец ребёнка: Venetz Joseph
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Mabillard Adrienne
Отец ребёнка: Venetz Joseph
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Imboden Pia
Отец ребёнка: Venetz Joseph
Рождение ребёнка
14.04.1924
Отец ребёнка: Venetz Joseph
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Adelina
Отец ребёнка: Venetz Joseph
Рождение ребёнка
1926
Сын: Venetz Armand
Отец ребёнка: Venetz Joseph
Рождение ребёнка
1928
Сын: Venetz Emil
Отец ребёнка: Venetz Joseph
Рождение ребёнка
1935
Сын: Venetz Siméon
Отец ребёнка: Venetz Joseph
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Duret Marie-Louise
Отец ребёнка: Venetz Joseph
Смерть
1989