Venetz (Amacker) Adele — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Venetz (Amacker) Adele

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Место рождения

Schweiz

Дата рождения

1899

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1919 г.р.
1920 г.р.
1922 г.р.
1924 г.р.
1925 г.р.
1926 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Schweiz
Бракосочетание
1918

Муж: Venetz Joseph

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Muller Elvira

Отец ребёнка: Venetz Joseph

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Mabillard Adrienne

Отец ребёнка: Venetz Joseph

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Imboden Pia

Отец ребёнка: Venetz Joseph

Рождение ребёнка
14.04.1924

Сын: Venetz Richard Richardus

Отец ребёнка: Venetz Joseph

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Adelina

Отец ребёнка: Venetz Joseph

Рождение ребёнка
1926

Сын: Venetz Armand

Отец ребёнка: Venetz Joseph

Рождение ребёнка
1928

Сын: Venetz Emil

Отец ребёнка: Venetz Joseph

Рождение ребёнка
1935

Сын: Venetz Siméon

Отец ребёнка: Venetz Joseph

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Duret Marie-Louise

Отец ребёнка: Venetz Joseph

Смерть
1989
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