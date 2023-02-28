Безфамильный Осип Спиридонов сын
Место рождения
Дата рождения1615
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615
Отец: Безфамильный Спиридон не известно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1646
Сын: Потяркин Никифор Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1648
Сын: Безфамильный Анфим Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1650
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно