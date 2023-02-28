Безфамильный Осип Спиридонов сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезфамильный Осип Спиридонов сын

Безфамильный Осип Спиридонов сын

avatar

Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1615

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615

Отец: Безфамильный Спиридон не известно

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1646

Сын: Потяркин Никифор Осипович

Мать ребёнка: не указана

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1648

Сын: Безфамильный Анфим Осипович

Мать ребёнка: не указана

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1650

Сын: Потяркин Аника Осипович

Мать ребёнка: не указана

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close