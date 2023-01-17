Потяркин Никифор Осипович
Место рождения
Дата рождения1646
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646
Отец: Безфамильный Осип Спиридонов сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1678
Сын: Потяркин Фома Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Потяркин Андрей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Потяркин Ларион Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно