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Потяркин Никифор Осипович

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Место рождения

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1646

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646

Отец: Безфамильный Осип Спиридонов сын

Мать: не указана

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1678

Сын: Потяркин Фома Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Потяркин Андрей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Потяркин Ларион Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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