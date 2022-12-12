Потяркин (Безфамильный) Аника Осипович
Место рождения
Дата рождения1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Безфамильный Осип Спиридонов сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Потяркин Дорофей Аникин сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Потяркин Павел Аникин сын
Мать ребёнка: не указана
Имянаречение
1686
РГАДА Фонд 1209 Поместный приказ Оп.1 ч.1 1686г Переписная и межевая кн. г.Кевроли писца Ф.Р.Яковлева
Смерть
Неизвестно