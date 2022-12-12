Потяркин (Безфамильный) Аника Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркин (Безфамильный) Аника Осипович

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Место рождения

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Безфамильный Осип Спиридонов сын

Мать: не указана

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Потяркин Дорофей Аникин сын

Мать ребёнка: не указана

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1682

Сын: Потяркин Павел Аникин сын

Мать ребёнка: не указана

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Имянаречение
1686
Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
РГАДА Фонд 1209 Поместный приказ Оп.1 ч.1 1686г Переписная и межевая кн. г.Кевроли писца Ф.Р.Яковлева
Смерть
Неизвестно
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