Елькин Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Рождение ребёнка
1829 ст.
Мать ребёнка: Елькина Марья Фадеевна
Рождение ребёнка
1834 ст.
Мать ребёнка: Елькина Марья Фадеевна
Рождение ребёнка
1836 ст.
Мать ребёнка: Елькина Марья Фадеевна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Елькина Марья Фадеевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно