Елькин Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлькин Иван Никитич

Елькин Иван Никитич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Елькин Никита Митрофанович

Мать: Елькина Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Елькин Евстрат Иванович

Мать ребёнка: Елькина Марья Фадеевна

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Елькин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Елькина Марья Фадеевна

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Елькин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Елькина Марья Фадеевна

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Елькина Марья Фадеевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close