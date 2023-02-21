Елькина Марья Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина Марья Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Елькин Евстрат Иванович

Отец ребёнка: Елькин Иван Никитич

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Елькин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Елькин Иван Никитич

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Елькин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Елькин Иван Никитич

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Елькин Иван Никитич

Смерть
Неизвестно
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