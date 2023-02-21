Елькина Марья Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Елькин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1834 ст.
Отец ребёнка: Елькин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1836 ст.
Отец ребёнка: Елькин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Елькин Иван Никитич
Смерть
Неизвестно