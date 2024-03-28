Сафон Кириллович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Кирилл Никифорович
Мать: Дарья Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Сафонова) Анна
Мать ребёнка: Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Сафонова) Анна Сафоновна
Мать ребёнка: Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Василий Сафонов
Мать ребёнка: Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сафонов Тимофей Сафонович
Мать ребёнка: Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сафонов Константин Сафонович
Мать ребёнка: Анисья Алексеевна
Смерть
1788