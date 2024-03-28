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Сафон Кириллович

Место рождения

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1748

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Кирилл Никифорович

Мать: Дарья Исаевна

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Сафонова) Анна

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Сафонова) Анна Сафоновна

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Василий Сафонов

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сафонов Тимофей Сафонович

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сафонов Логвин Сафонович

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сафонов Константин Сафонович

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Смерть
1788

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