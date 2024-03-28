Сафонов Логвин Сафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Сафон Кириллович
Мать: Анисья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафонова Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Сафонова) Арина Логвиновна
Мать ребёнка: Сафонова Аксинья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сафонов Степан Логвинович
Мать ребёнка: Сафонова Аксинья
Смерть
1836