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Сафонов Логвин Сафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Сафон Кириллович

Мать: Анисья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Сафонова) Арина Логвиновна

Мать ребёнка: Сафонова Аксинья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сафонов Степан Логвинович

Мать ребёнка: Сафонова Аксинья

Смерть
1836

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