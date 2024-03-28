Анисья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафон Кириллович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Сафонова) Анна
Отец ребёнка: Сафон Кириллович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Сафонова) Анна Сафоновна
Отец ребёнка: Сафон Кириллович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Василий Сафонов
Отец ребёнка: Сафон Кириллович
Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сафонов Тимофей Сафонович
Отец ребёнка: Сафон Кириллович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Сафон Кириллович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сафонов Константин Сафонович
Отец ребёнка: Сафон Кириллович
Смерть
Неизвестно