Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафон Кириллович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Сафонова) Анна

Отец ребёнка: Сафон Кириллович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Сафонова) Анна Сафоновна

Отец ребёнка: Сафон Кириллович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Василий Сафонов

Отец ребёнка: Сафон Кириллович

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сафонов Тимофей Сафонович

Отец ребёнка: Сафон Кириллович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сафонов Логвин Сафонович

Отец ребёнка: Сафон Кириллович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сафонов Константин Сафонович

Отец ребёнка: Сафон Кириллович

Смерть
Неизвестно

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