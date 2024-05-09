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Черных Михаил Лукич

Место рождения

Новая Толковка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

09.03.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: Черных Лука Киреевич

Мать: не указана

Новая Толковка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
ОГАОО-98-2-76
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Чернов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Черных Мария Павловна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-98-2-76
Рождение ребёнка
05.05.1839 ст.

Сын: Чернов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Черных Мария Павловна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-1386
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Чернов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Черных Мария Павловна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-98-2-76
Рождение ребёнка
20.10.1849 ст.

Сын: Чернов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Черных Мария Павловна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-1762
Смерть
09.03.1851 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-1834
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