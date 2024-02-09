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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Новая Толковка Мамолаевской волости Краснослободского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3351.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
843Толковка (Толковский выс.), каз.при руч. Ряпке.252082281299Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
452. Ново-Толковский Выселок и Нв. Самаевка, село и деревня бывшая государственная, при речке Ряпке, дворов 180, жителей 1544, церковь православная, поташный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75967Новая Толковкасело54°14'44°02'N-38-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89629438121с Новая Толковкасело