село Новая Толковка, село Новая Толковка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Новая Толковка

Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сельскохозяйственная перепись с. Новая Толковка Мамолаевской волости Краснослободского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3351.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
843Толковка (Толковский выс.), каз.при руч. Ряпке.252082281299
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Мамолаевская волость
452. Ново-Толковский Выселок и Нв. Самаевка, село и деревня бывшая государственная, при речке Ряпке, дворов 180, жителей 1544, церковь православная, поташный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ковылкинский район
75967Новая Толковкасело54°14'44°02'N-38-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, Мамолаевское сельское поселение
89629438121с Новая Толковкасело
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