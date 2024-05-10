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Чернов Яков Михайлович

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.10.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1849 ст.

Отец: Черных Михаил Лукич

Мать: Черных Мария Павловна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-1762
Бракосочетание
Около 16.02.1869 ст.

Жена: Чернова Анна Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-12-775 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
22.09.1879 ст.

Сын: Чернов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Чернова Анна Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-327
Рождение ребёнка
04.04.1884 ст.

Сын: Чернов Иосиф Яковлевич

Мать ребёнка: Чернова Анна Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-503
Рождение ребёнка
07.02.1888 ст.

Сын: Чернов Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Чернова Анна Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-659
Рождение ребёнка
03.04.1895 ст.

Сын: Чернов Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Чернова Анна Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-936
Смерть
Неизвестно
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