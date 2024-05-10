Чернов Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.10.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1849 ст.
Отец: Черных Михаил Лукич
Мать: Черных Мария Павловна
ОГАОО-173-11-1762
Бракосочетание
Около 16.02.1869 ст.
Жена: Чернова Анна Ивановна
ОГАОО-173-12-775 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
22.09.1879 ст.
Мать ребёнка: Чернова Анна Ивановна
ОГАОО-173-16-327
Рождение ребёнка
04.04.1884 ст.
Мать ребёнка: Чернова Анна Ивановна
ОГАОО-173-16-503
Рождение ребёнка
07.02.1888 ст.
Мать ребёнка: Чернова Анна Ивановна
ОГАОО-173-16-659
Рождение ребёнка
03.04.1895 ст.
Мать ребёнка: Чернова Анна Ивановна
ОГАОО-173-16-936
Смерть
Неизвестно