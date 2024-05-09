Черных Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смерти03.04.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Отец ребёнка: Черных Михаил Лукич
ОГАОО-98-2-76
Рождение ребёнка
05.05.1839 ст.
Отец ребёнка: Черных Михаил Лукич
ОГАОО-173-11-1386
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Отец ребёнка: Черных Михаил Лукич
ОГАОО-98-2-76
Рождение ребёнка
20.10.1849 ст.
Отец ребёнка: Черных Михаил Лукич
ОГАОО-173-11-1762
Смерть
03.04.1891 ст.
ОГАОО-173-16-774