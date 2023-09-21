Голубцова (Бабкина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабкин Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубцов Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Образование
Неизвестно
Усманское педагогическое училище
Рождение ребёнка
04.07.1948
Отец ребёнка: Федор
Чистая Поляна, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно