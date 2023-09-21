Голубцова (Бабкина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Бабкина) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабкин Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Образование
Неизвестно
Усманское педагогическое училище
Рождение ребёнка
04.07.1948

Сын: Бабкин Юрий Федорович

Отец ребёнка: Федор

Чистая Поляна, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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