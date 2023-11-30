Бабкин Юрий Федорович
Место рождения
Дата рождения04.07.1948
Дата смерти?.07.1970
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1948
Отец: Федор
Мать: Голубцова Варвара
Бракосочетание
22.05.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.1970
Причина смерти: Несчастный случай
Рождение ребёнка
07.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похороны
Неизвестно