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Бабкин Юрий Федорович

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Место рождения

Чистая Поляна, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.07.1948

Дата смерти

?.07.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1948

Отец: Федор

Мать: Голубцова Варвара

Чистая Поляна, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.05.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
?.07.1970
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Несчастный случай
Рождение ребёнка
07.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
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